Die Unsicherheit über den Brexit belaste weiterhin die Kreditbewertungen der britischen Unternehmen. Das werde wahrscheinlich auf absehbare Zeit so bleiben, bis man eine Lösung habe. Dennoch würden die Experten diese Bewertungen als eine Möglichkeit sehen, international ausgerichtete Namen (diejenigen, deren Engagement in Großbritannien minimal sei) oder Unternehmen, die sich im Inland auf Großbritannien konzentrieren würden, zu besitzen. Die Experten seien bewusst, dass die britische Wirtschaft nach dem Brexit nicht vollständig verschwinden werde.



In der Zwischenzeit vergehe die Zeit. Johnson habe weniger als 100 Tage Zeit, um eine Lösung für Brexit zu finden, ein Problem, das trotz dreijähriger Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union (EU) weiterhin bestehe.



Die Experten würden denken, dass No-Deal jetzt ein viel wahrscheinlicheres Szenario sei, da es einer der Verhandlungspunkte von Johnson sein werde. Aber so wie das Vereinigte Königreich seine Position festige, so könnte die EU unter der gewählten Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine härtere Linie verfolgen. Europa habe den Ruf, einen "extend-and-pretend"-Ansatz zu verfolgen, indem es den Brexit hinauszögere, könnte aber einen No-Deal-Ausgang erzwingen, indem es sich einfach weigere, den Brexit weiter auszubauen.



Johnson erbe eine Regierung mit einer hauchdünnen Mehrheit und müsse sicherstellen, dass er die Einheit der Konservativen Partei aufrechterhalten könne, wenn seine Regierung überleben wolle. Wenn nur eine Handvoll konservativer Abgeordneter ihre Unterstützung zurückziehen oder gar die Partei wechseln würden, würde er diese Mehrheit verlieren und möglicherweise eine Parlamentswahl auslösen.



Die Experten würden eine radikale Überarbeitung seines Kabinetts erwarten. Nicht wenige prominente konservative Politiker, die unerbittlich gegen Johnsons Agenda zu sein scheinen würden, würden sich von den vorderen Sitzpositionen auf die hinteren Bänke bewegen, wo sie ihre Ansichten freier artikulieren könnten.



Infolgedessen werde das neue Kabinett voraussichtlich von Brexiteers dominiert werden. Johnson könne nicht so politisch diversifiziertes Kabinett haben wie Theresa May, weil er es sich nicht leisten könne, jedes Mal, wenn eine Meinungsverschiedenheit über Europa auftrete, Wellen von Resignationen zu haben.



Die Grundsätze, die Johnson in seiner Führungskampagne dargelegt habe, seien sehr wohl die Art von geschäftsfreundlichen, steuerreduzierenden Ideen, die die Experten von einer Mitte-Rechts-Partei erwarten würden. Da jedoch andere Überlegungen in kurzer Zeit anstünden, würden sie von der britischen Regierung eine Zeit extremer Unsicherheit über die Politik erwarten. Johnsons Kabinett werde im August hart daran arbeiten, einen Plan ins Parlament zu bringen, wenn es aus der Sommerpause im September zurückkehre. In der Zwischenzeit würden die Experten jedoch erwarten, dass die Volatilität das zentrale Thema für die europäischen Märkte bleibe. (24.07.2019/ac/a/m)





Wie erwartet habe Boris Johnson das Rennen um die Führung der britischen Konservativen Partei und damit die Schlüssel zur 10 Downing Street gewonnen. Aber während er seine Regierung aufbauen und in den kommenden Wochen eine politische Agenda aufstellen wolle, stehe Johnson vor tiefgreifenden Herausforderungen und Prüfungen im In- und Ausland.Er betrete die Downing Street in einer Zeit verschärfter internationaler Spannungen zwischen Großbritannien und Europa über Brexit, aber auch im Nahen Osten, wo sich die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zum Iran in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert hätten. All diese Überlegungen dürften erhebliche Auswirkungen auf die Märkte haben.Die Experten hätten bereits einige Marktbewegungen als Reaktion auf die Nachricht von Johnsons Erfolg gesehen, und sie würden erwarten, dass die Volatilität für mehrere Wochen anhalten werde, wenn er seine Regierung zusammensetze.Das Pfund sei auch gegenüber dem US-Dollar und dem Euro unter Druck geraten, was erneut die Besorgnis über die Möglichkeit eines Brexits ohne Handel widerspiegle. Die Schwäche des Pfunds habe bei Investoren außerhalb Großbritanniens, die es für billig halten würden, ein gewisses Interesse geweckt. So würden die Experten denken, dass jeder Sterling-Verkauf im Falle eines No-Deal Brexit nicht so viel sein könnte, wie die Leute denken würden, und/oder es könnte ein schneller Verkauf sein, gefolgt von einem schnellen Wiederanstieg.