Ein Blick nach Europa zeige, dass die Wahlen bisher im Sinne der proeuropäischen Kräfte verlaufen seien. In den Niederlanden habe Gert Wilders im März sein Ziel verfehlt, die stärkste Kraft im Land zu werden, in Frankreich habe Emmanuel Macron im Mai Marine Le Pen in die Schranken gewiesen. Und in Großbritannien habe Brexit-Befürworterin Theresa May kürzlich Verluste hinnehmen müssen. All das habe die europäischen Aktienbörsen beflügelt, die im aktuellen Ranking sehr weit oben lägen. "Die Kombination aus guter globaler Konjunktur und nachlassendem politischem Risiko erweist sich als guter Nährboden für Kursgewinne", wisse Nemeth. Beherzte Anleger hätten in diesem Jahr an Europas Börsen schon gute Ergebnisse erzielen können, ohne dabei größere Rückschläge erlitten zu haben.



Nach einer guten ersten Hälfte sei für Anleger nun vor allem interessant, wie es an den Finanzmärkten im zweiten Halbjahr weitergehe. Immerhin hätten Andeutungen über eine mögliche Wende der EZB-Politik zu kurzfristigen Turbulenzen geführt. Hier empfehle der Anlage-Experte Nemeth, sich vom aktuellen Tagesgeschehen nicht allzu sehr verunsichern zu lassen. "In den letzten Jahrzehnten gingen große Kursabschwünge immer von einer Kombination mehrerer Faktoren aus", so der Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.



Die globale Konjunktur entwickle sich jedoch weiterhin sehr solide, wovon die Unternehmen und deren Umsatz- und Gewinnentwicklung profitieren sollten. Aus Sicht der Anleger unterstütze ein solches Umfeld Aktien, zumal auf der Anleihenseite wenig attraktive Alternativen vorhanden seien. "Die Kurse werden in der zweiten Jahreshälfte nicht in den Himmel wachsen, wir bleiben aber optimistisch", laute Nemeths Devise für das zweite Halbjahr. Gerade angesichts des weiterhin anhaltenden Niedrigzinsumfelds plädiere er dafür, vorhandene Chancen zu ergreifen und sich nicht zu viele Gedanken über den idealen Einstiegszeitpunkt zu machen: "Insgesamt wird nur derjenige Investor profitieren, der auch am Kapitalmarkt beteiligt ist." (Ausgabe vom 06.07.2017) (07.07.2017/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - Schon seit Beginn des Jahres machen sich politische Geschehnisse deutlich an den Finanzmärkten bemerkbar, sowohl in Europa, als auch in den USA, so Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Obwohl US-Präsident Donald Trump bis dato keines seiner zentralen Wahlversprechen habe verwirklichen können, habe sich die amerikanische Börse gut behauptet und neue Rekordstände verzeichnet. Vor allem Technologieunternehmen, Pharmakonzerne sowie zyklische Konsumwerte hätten sich positiv entwickelt. "Verantwortlich dafür ist die erfreuliche Entwicklung der Unternehmensgewinne", erkläre Christian Nemeth. Die US-Notenbankpolitik werde mit zwei Zinsanhebungen als behutsamer Weg in Richtung Normalität verstanden. Auch wenn das Wirtschaftswachstum in den USA unter den Erwartungen geblieben sei, gehe Nemeth davon aus, dass sich die wirtschaftliche Belebung in den USA fortsetzen werde: "Am Arbeitsmarkt herrscht Vollbeschäftigung, das wird den privaten Konsum weiter unterstützen", so das Vorstandsmitglied der Privatbank.