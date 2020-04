Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Indices der Wall Street legten nach den jüngsten Gewinnen am gestrigen Handelstag eine Verschnaufpause ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Während sie den Handel gestern noch mit deutlichen Zugewinnen eröffnet hätten, habe die Verunsicherung aufgrund der höchsten bisher berichteten Anzahl an Corona-Todesfällen in Großbritannien und dem Staat New York trotz sich verlangsamenden Infektionsraten dazu geführt, dass alle Indices leicht im Minus geschlossen hätten. Auch die asiatischen Börsen hätten sich heute Morgen weitgehend schwächer gezeigt. Lediglich der japanische Aktienmarkt habe aufgrund von weiteren Stimuluspaketen nennenswerte Zuwächse verzeichnet.



Während Gold sich kaum bewegthabe, herrscht am Ölmarkt weiter Unsicherheit im Vorfeld der OPEC+-Gespräche am Donnerstag. Nach wie vor sei nicht klar welche Staaten Produktionskürzungen mittragen oder in welchem Umfang und ob diese ausreichen würden. Diese Stimmung dürfte sich am heutigen Morgen in Europa fortsetzen, da die vorbörslichen Indikatoren auf einen kaum veränderten Start in den Handelstag hindeuten würden. (08.04.2020/ac/a/m)



