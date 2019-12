Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem turbulenten Wochenstart zeigten sich die Märkte zur Wochenmitte versöhnlich und legten trotz schlechter non-manufacturing PMIs (ISM) in den USA zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die vorbörslichen Indikatoren würden heute früh auf einen nahezu unveränderten Börsenstart in Europa hindeuten. Ebenfalls positiv hätten die asiatischen Indices die Änderung des Gesprächstons aufgenommen und würden mehrheitlich im grünen Bereich notieren.Nach gestrigen Abschlägen am Nachmittag notiere der Goldpreis wieder etwas höher. Im Gegensatz dazu habe der Ölpreis seit gestern um über 3% zugelegt, habe aber heute Morgen wieder leicht nachgegeben. Hier würden sich die Marktteilnehmer auf die heute startenden Gespräche der OPEC+ einrichten. (05.12.2019/ac/a/m)