Frankfurt-Aktienkurs JD.com-Aktie:

35,20 EUR +1,88% (06.03.2018, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

35,20 EUR +1,06% (06.03.2018, 14:53)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

43,66 USD +1,56% (06.03.2018, 15:10, vorbörslich)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

(06.03.2018/ac/a/n)

Singapore (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse der Analystin Julia Pan Meng Yao von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Julia Pan Meng Yao, Analystin vom Investmenthaus UOB Kay Hian, die Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) weiterhin zu kaufen.Die Quartalszahlen von JD.com Inc. hätten ein gemischtes Bild abgegeben. Der Q4-Nettoumsatz sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39% gestiegen und habe sich damit im Rahmen der Konsensprognose bewegt.Das Nettoergebnis pro ADS der fortgeführten Aktivitäten habe aber die Marktschätzung etwas deutlicher verfehlt. Die operative Marge sei wegen Investitionen in Logistik und Technologie wieder in den negativen Bereich gerutscht.Der vom Management für Q1/18 in Aussicht gestellte Umsatz entspreche den Annahmen. Der Cash flow verbessere sich weiter, so die Analystin Julia Pan Meng Yao.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JD.com-Aktie: