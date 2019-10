Die Analysten würden glauben, nein! Zwar würden auch sie die Notwendigkeit einer defensiveren Positionierung im aktuellen Marktumfeld betonen, sie würden aber einen deutlichen Unterschied im Vergleich zur Situation des vierten Quartals 2018 sehen. Denn während noch vor einem Jahr die Notenbanken dabei gewesen seien, ihre expansive Geldpolitik aufzugeben und die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihekaufprogramm beendet habe, erlebe man aktuell eine Umkehr. So habe EZB-Präsident Mario Draghi eine erneute Zinssenkung und eine Wiederaufnahme der Anleihenkäufe verkündet, um wieder mehr Liquidität in die Märkte zu pumpen. Gleichzeit habe zuletzt auch die US-Notenbank (FED) ihren Leitzins gesenkt. Und ein Blick in die Welt zeige fast einheitlich Notenbanken im Zinssenkungsmodus. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Aktienindices zuletzt weitere Kursanstiege gezeigt hätten.



Die konzertierte Liquiditätsbereitstellung der Notenbanken sei in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. Es könne durchaus sein, dass mit Aktien Kursgewinne eingefahren würden, obwohl die Wirtschaft fundamental eher schwächele, zumal die Stimmung im Dienstleistungssektor und bei den Konsumenten nach wie vor gut sei. Aktieninvestoren würden die Analysten aktuell also nicht im Zugzwang sehen, ihre Positionen zu verkaufen. Trotzdem würden sie eine defensivere Positionierung mit einer gewissen Kassequote und Beimischung von Gold für opportun halten. Denn neben der wirtschaftlichen Thematik würden weiterhin auch zwischenzeitliche Fallstricke von politischer Seite lauern: Der Brexitstreit gehe in die Verlängerung. Im Handelskrieg der USA mit China seien zuletzt sogar Gerüchte zu vernehmen gewesen, nach denen das Listing von chinesischen Unternehmen an amerikanischen Börsen bzw. die Investition von amerikanischen Investoren in chinesische Unternehmen auf den Prüfstand der Trump'schen Regierung gesetzt werden könnten.



Auch die Anleihenmärkte würden durch den massiven Liquiditätsschub weiter befeuert. Dabei würden die Quantitative Easing (QE) genannten Anleihenkäufe in ihrer Wirkung sogar die Zinssenkungen der EZB übertreffen. Immerhin werde die EZB auf Einjahressicht für ungefähr 600 Mrd. Euro Anleihen am Markt aufkaufen. Denn neben dem neu beschlossenen Kaufprogramm würden auch endfällige Anleihen des letzten Kaufprogrammes wieder durch neue ersetzt. Somit würden die Anleiherenditen weiter niedrig gehalten.



Den Investoren falle es immer schwerer, gegen den Kaufdruck der EZB anzukommen und selber geeignete Papiere zu erwerben. In einem solchen Umfeld sollten sich Unternehmensanleihen besonders positiv entwickeln können. So seien die Risikoaufschläge im Verlauf des letzten Kaufprogrammes der EZB sukzessive zurückgegangen, was zusammen mit dem allgemeinen Renditerückgang gleichbedeutend mit Kursgewinnen für den Anleger sei. Auch dieses Mal könnten die Investoren von einer solchen Entwicklung profitieren.



Insgesamt befinden wir uns also weiter in einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld, so die Analysten der Weberbank. Aber, um eine alte Börsenweisheit zu bemühen: "Climbing the Wall of Worries", also "eine Wand aus Sorgen zu erklimmen" führe häufig zu längeren und vor allem stabileren Kursanstiegen, als eine schnelle sorglose Kursrally. Denn in einem solchen Umfeld würden sich die Investoren ganz genau überlegen, in welches Unternehmen sie ihr Geld investieren wollten. Und damit würden nach Erachten der Analysten taktische Einzelinvestments unterstützt von massiver Notenbankliquidität mehr Potenzial bieten, als man ihnen mit Blick auf die fundamentale volkswirtschaftliche Entwicklung vielleicht zutrauen würde. Kasse und Gold würden helfen, die zwangsläufig in einer solchen Phase auftretenden starken zwischenzeitlichen Schwankungen zu mildern. (02.10.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Rezessionssignale für die deutsche Wirtschaft werden zahlreicher, die Auftragseingänge für Investitionsgüter in Europa gehen weiter zurück und damit schwindet auch das Vertrauen in die Industrie, so die Analysten der Weberbank.Und selbst in den wirtschaftlich starken USA sei die Stimmung unter den Einkaufmanagern im Produzierenden Gewerbe auf den niedrigsten Stand seit 2009 abgesunken. Stehe den Anlegern damit ein ähnlich schwacher Aktienmarkt wie im vierten Quartal 2018 bevor, und sollten Aktieninvestoren jetzt die aufgelaufenen Gewinne sichern? Die Einschätzung der Analysten zu dieser und weiteren Fragen lese man in der heutigen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".Das vierte Quartal letzten Jahres werde vielen Aktieninvestoren noch in schlechter Erinnerung sein. Damals habe der DAX einen empfindlichen Kursverlust von fast 15 Prozent hinnehmen müssen. Seit Jahresbeginn liege der Index der deutschen Spitzentitel hingegen wieder 15 Prozent im Plus. Gleichzeitig würden sich die Rezessionssignale für die deutsche Wirtschaft mehren. Und auch auf europäischer Ebene sehe es nicht sehr viel besser aus.