Während sich der Umzug der chinesischen Miner nach Kasachstan mit der geografischen Nähe und auch recht günstigen Strompreisen begründet werde, würden sich die USA zum neuen Liebling der Mining-Branche mausern. Die dafür nötige Infrastruktur sei in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut worden, sage Darin Feinstein von Blockcap im Gespräch mit CNBC. Mit Erfolg: "Wir verzeichnen einen massiven Anstieg bei Mining-Betrieben, die nach Nordamerika umsiedeln wollen, vor allem in die USA."



Vergleichsweise günstiger - und zunehmen auch grüner - Strom sei dabei nicht alles, was die USA zu bieten hätten. "Wenn Sie Hunderte Millionen Dollar von Mining-Equipment aus China verlagern, möchten Sie sicherstellen, dass Sie über geografische, politische und gerichtliche Stabilität verfügen", so Feinstein. Wichtig sei zudem, dass die verlagerten Vermögenswerte durch private Eigentumsrechte geschützt würden.



Das Mining-Verbot in China habe zweifellos für große Verunsicherung gesorgt und zum Kursrücksetzer des Bitcoin von seinem Allzeithoch beigetragen. Mit Blick auf die Klimabilanz und die Sicherheit des Netzwerks werte "Der Aktionär" die geografische Verlagerung der Miner auf lange Sicht jedoch klar positiv.



Zwar dürfte es bei der digitalen Leitwährung kurz- und mittelfristig volatil bleiben. Für Anleger mit langem Atem bleibe der Bitcoin aber eine gute spekulative Depotbeimischung. "Der Aktionär" bleibe bullish.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Durch das Mining-Verbot in China werden die Karten im Bitcoin-Netzwerk derzeit neu gemischt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Daten der Universität Cambridge würden aber zeigen, dass der Mining-Exodus schon vor dem eigentlichen Verbot begonnen habe und wohin es die Vertriebenen jetzt ziehe.In einer aktuellen Studie hätten die Forscher des Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) die geografischen Veränderungen beim Bitcoin-Mining unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Der Einfluss der Mining-Pools mit Sitz in China seo zuletzt rapide gesunken und zwar bereits bevor die dortigen Behörden im Juni begonnen hätten, das Mining-Verbot durchzusetzen.Laut Daten des Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) sei der Anteil chinesischer Miner an der gesamten Rechenleistung (Hash Rate) im Bitcoin-Netzwerk im April 2021 auf rund 46% gesunken. Zu Beginn der Aufzeichnungen im September 2019 habe der Anteil noch bei 75,5% gelegen.Die Forscher würden davon ausgehen, dass der Trend in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich an Dynamik gewonnen habe. Seit Juni würden die chinesischen Behörden das zuvor verhängte Mining-Verbot durchsetzen, was quasi über Nacht einen Totalausfall der dortigen Mining-Pools zur Folge gehabt haben dürfte. Das werde in den kommenden Updates auch in den CBECI-Daten sichtbar.