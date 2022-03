Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

14,10 EUR -1,12% (31.03.2022, 10:52)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (31.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom: Warmer Geldregen winkt - AktienanalyseSuper Nachrichten für Kapsch (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG): Der Mautkonzern und sein Partner CTS EVENTIM haben im Streit um die geplatzte Pkw-Maut in Deutschland einen Etappensieg errungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Schiedsgericht bejahe den Entschädigungsanspruch des Joint Ventures gegen die Bundesrepublik Deutschland, hätten die Gesellschaften mitgeteilt. Die autoTicket GmbH habe laut der Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die Bundesrepublik Deutschland, gehe aus einem Zwischenschiedsspruch hervor.Zur Erinnerung: Nach Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Pkw-Maut in Deutschland habe das Gemeinschaftsunternehmen autoTicket Entschädigungsansprüche von rund 560 Mio. Euro gegen die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht. Das Schiedsgericht habe nun bestätigt, dass die geltend gemachten Ansprüche dem Grunde nach bestünden, hätten die Unternehmen mitgeteilt. Deutschland habe sich demnach nicht einseitig und entschädigungslos von dem Vertrag lossagen dürfen. Damit sei den Unternehmen zufolge die erste Phase des zweistufigen Schiedsverfahrens abgeschlossen. In der folgenden zweiten Phase werde über die Höhe des Anspruchs entschieden."Klar ist, dass der Betrag in Relation zur aktuellen Marktkapitalisierung (rund 180 Mio. Euro) signifikant sein dürfte", so die Analysten der Erste Group. Wann Geld fließen werde, sei unklar. Jedoch würden Äußerungen der Bundesrepublik auf einen möglichen Vergleich hindeuten. Insofern könnte die Aktie trotz der operativen Probleme einen Boden gefunden haben. Zwar belaste die Covid-Krise derzeit noch das Neugeschäft, insbesondere geringere Umsätze drücken auf die Profitabilität. "Langfristig bleibt das große Potenzial aus den Infrastrukturbudgets zur CO2-Reduktion und Digitalisierung im Verkehrssektor jedoch weiter bestehen", so die Analysten der Erste Group. (Ausgabe 12/2022)Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:14,08 EUR -1,12% (31.03.2022, 08:43)