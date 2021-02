Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (23.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG).Kapsch TrafficCom habe kürzlich seinen 9M-2020/21 Bericht veröffentlicht. Durch Sondereffekte und interne Herausforderungen seien die Umsätze um 30% eingebrochen (auf 384,5 Mio. Euro) und das EBIT habe sich weiter negativ entwickelt (-89 Mio. vs. 7,7 Mio. Euro im Vorjahr), vor allem geprägt durch Rückstellungen und einmalige Wertanpassungen (ca. -75 Mio. Euro).Aufgrund der noch nicht absehbaren, weiteren Sonderaufwendungen aus der Restrukturierung senke Lutz seine Schätzungen für 2020/21e sowie 2021/22e erneut. Der Analyst sei überzeugt, dass das Unternehmen mit der Restrukturierung und der eingeleiteten Strategie 2027 einen guten Kurs einschlage, da vor allem in den USA die Situation über Jahre anscheinend nicht richtig eingeschätzt worden sei. So erwarte Lutz Ende 2021/22e erst ein EBIT im positiven Bereich, anschließend aber ein rasches Wachstum im Umsatz und Ergebnis. Da aktuell seine EBIT- und EPS-Schätzungen negativ seien, verwende Lutz zur Ermittlung des fairen Wertes nur Multiples von FY3 (Factset) und stimme dies mit seinem DCF-Modell ab.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, erhöht sein Kursziel von 12,00 Euro auf 18,00 Euro. Jedoch belasse er aufgrund der derzeit noch laufenden Restrukturierung, einer unvorhersehbaren Corona-Situation und signifikanter Cashflows erst in >12 Monaten seine Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie auf "hold". (Analyse vom 23.02.2021)