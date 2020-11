Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (10.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) unter die Lupe.Nach der letzten Gewinnwarnung von Kapsch wegen Wertberichtigungen, Drohverlustrückstellungen, abgesenkten Projektmargen und Wechselkurs- Verlusten werde das EBIT im ersten Halbjahr 2020/21 mit insgesamt 59 Mio. Euro belastet. Laut den vorläufigen Zahlen für H1-2020/21 werde ein Umsatz von 258 Mio. Euro bei einem EBIT von -58 Mio. Euro erwartet. Für das Geschäftsjahr 2020/21 erwarte das Management einen Umsatzrückgang von 25% YoY bei einem negativen, zweistelligen EBIT.Der Markt für Electronic Tolling werde auch in den letzten Veröffentlichungen (nach Corona) von Markt-Analysten weltweit mit einem zweistelligen Wachstum gesehen. Aufgrund der aktuell fehlenden Visibilität für 2021 und darüber hinaus erwarten wir uns von Kapsch TrafficCom hierzu eine Markteinschätzung in der neu erarbeiteten Strategie 2027, welche demnächst veröffentlicht werden sollte, so die Aktienanalysten von FMR Research.Die Aktienanalysten von FMR Research würden ihre Schätzungen für 2020/21e reduzieren und nun einen Umsatz von 550 Mio. Euro bei einem EBIT von - 53,4 Mio. Euro (-9,7% Marge) erwarten. Ihre Erwartungen für die nächsten Jahre würden die Aktienanalysten unverändert lassen, da sie die positiven Einschätzungen der Marktanalysten aktuell teilen würden. Jedoch würden die Aktienanalysten in ihrem DCF-Modell die Marktrisikoprämie auf das Eigenkapital von 6% auf 7% erhöhen. Hierdurch würden sie erhalte man einen WACC von 10,29% (9,58%), welcher zu einem fairen Wert von 13,78 Euro führe.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, setzt sein Kursziel auf 13,50 Euro je Kapsch TrafficCom-Aktie und bestätigt seine "halten"-Empfehlung ("under review"). Ein Kursziel von 13,50 Euro impliziere ein PE 2021/22e von 35,3x und 2022/23e von 10,5x. (Analyse vom 10.11.2020)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen