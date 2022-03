Die Vergangenheitsbetrachtung lehre dabei, eine Verdoppelung des Ölpreises, real (also ohne Inflationseffekte), lasse die Rezessionswahrscheinlich steigen. Das Gute dabei sei nur, dass dieser Anstieg über eine Zwei-Jahres-Periode erfolgen müsse. Aus heutiger Sicht erscheine das noch erträglich, aber die jüngsten Anstiege auf über 100 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent dürften sich nicht lange fortsetzen.



Ökonomisch betrachtet würden sich die Folgen der Ukraine-Invasion auf die Formel bringen lassen: Höhere Inflation, niedrigeres Wachstum. Inwieweit die großen Zentralbanken dies zum Anlass für eine Strategieanpassung nehmen würden, wie vereinzelt schon erwartet werde, bleibe abzuwarten. Sowohl die US-Zentralbank Federal Reserve (FED) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) würden sich seit geraumer Zeit einem inflationären Impuls gegenübersehen, der schon vor den jüngsten Anstiegen der Rohölpreise bemerkbar gewesen sei.



Das Marktumfeld bleibe damit weiterhin von der Ukraine-Invasion dominiert. Anleger scheinen gut beraten, wenn sie sich auf erhöhte Volatilität einstellen, so die Experten von Allianz Global Investors. Der Anlagenotstand werde dadurch nur größer. Denn während die Unsicherheit gestiegen sei, würden 70% des globalen Anleihevolumens unverändert unter dem Inflationsziel der EZB von 2% notieren. Unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes bedeute dies reale Verluste. (09.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Durch die Invasion der Ukraine stehen die Welt wie auch die Kapitalmärkte vor einer Phase erhöhter Unsicherheit, so die Experten von Allianz Global Investors.Anders als bei "Risiko", bei dem die Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt seien, sei bei "Unsicherheit" der weitere Verlauf nicht absehbar. Die Geschlossenheit, mit der die Sanktionen gegen Russland eingeführt worden seien, sowie auch erste Signale einer Verhandlungsbereitschaft zwischen den beiden Ländern würden zwar auf eine Entspannung hoffen lassen, abschätzbar sei dies aber nicht. Die erhöhte Unsicherheit führe in der Folge nicht nur zu erhöhten Risikoprämien an den Kapitalmärkten, sondern lasse auch, je länger sie dauere, erhöhte realökonomische Anpassungen erwarten. Übertragungsmechanismen seien hier das ökonomische "Sentiment", die "Stimmung", der Ölpreis und in der Folge dann die Inflationsraten.