Dass die Pandemie mittlerweile auch in den Konjunkturindikatoren angekommen sei, zeige sich vor allem in den jüngsten Frühindikatoren bzw. Einkaufsmanagerindices für die Eurozone. Klare Zeichen würden die Trendwende am US-amerikanischen Arbeitsmarkt anzeigen. Die Unterbrechung der globalen Wertschöpfungsketten und auch die zunehmende Einschränkung des öffentlichen Lebens würden ihren Tribut fordern. Die Auswirkung auf die Konjunktur sei schwerwiegend, sodass im Zuge dessen Ökonomen und Analysten in den kommenden Wochen ihre Konjunktur- und Gewinnschätzungen zum Teil deutlich nach unten hin anpassen würden. In Anbetracht dieser konjunkturellen Entwicklungen entsprechend ist auch die Rezessionswahrscheinlichkeit der Weltwirtschaft sprunghaft gestiegen und nunmehr Bestandteil unseres Basisszenarios, so Stefan Scheurer, Director, Global Capital Markets und Thematic Research von Allianz Global Investors, weiter.



Die Zentralbanken und Regierungen hätten zuletzt in nie gekannter Art und Weise massive Liquiditäts- und Finanzpläne angekündigt, teils stärker sogar als zuzeiten der Finanzmarktkrise 2008/09, um die Folgen von dem COVID-9 ausgehenden Schock abzufedern. Notenbanken rund um den Globus hätten ihre Leitzinsen zum Teil massiv gesenkt und umfangreiche neue Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt. Die US-Notenbank habe versprochen, US-Staatsanleihen und hypothekenbasierte Wertpapiere in unbegrenzter (!) Menge zu kaufen ("QE" - das "quantitative easing" - die quantitativen Lockerung würden wieder aufleben).



Zwar könne die Geldpolitik bei Angebots- und Nachfrageschocks wenig ausrichten, wichtig sei sie dennoch, um die Funktionsfähigkeit der Märkte zu gewährleisten und die Finanzierungsbedingungen an den Finanzmärkten zu lockern. Dabei scheine es, als würden Geld- und Fiskalpolitik zwei Seiten der gleichen Bilanz zu werden, denn zahlreiche Regierungen hätten reihenweise fiskalpolitische Stimuli aufgesetzt - mitunter zum Teil die größten Stützungsprogramm in der Geschichte einzelner Länder.



In den kommenden Wochen dürften sich (nicht nur) die Kapitalmärkte weiter zwischen Hoffen und Bangen bewegen. So sollte die Unsicherheit uns auch noch in den kommenden Wochen begleiten und zu starken Verwerfungen in vielen Volkswirtschaften führen, so Stefan Scheurer, Director, Global Capital Markets und Thematic Research von Allianz Global Investors, weiter. Ein Ende des Bärenmarktes scheine noch nicht in Sicht, aber die internationalen Gegenmaßnahmen gegen die Pandemie würden laufen, medizinisch wie auch ökonomisch. So gelte auch weiterhin: Vorsicht ja, Panik nein! (Ausgabe April 2020) (16.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus (COVID-19) hält die Welt in Atem und mit ihr die internationalen Kapitalmärkte, so Stefan Scheurer, Director, Global Capital Markets und Thematic Research von Allianz Global Investors.Diese hätten sich in den abgelaufenen Wochen zwischen Hoffen und Bangen bewegt. Hoffen auf eine Eindämmung der Pandemie. Bangen aus Sorge, dass sich aus der zunehmend globalen Ausbreitung von COVID-19 eine deutliche Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums speise. In den kommenden Wochen würden nun die Stunden der Wahrheit schlagen: Könne die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden? Wie stehe es um die Konjunktur? Könnten die geld- und fiskalischen Maßnahmen ihre Wirkung entfalten?