XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

3,72 EUR -1,98% (14.02.2017, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

3,685 EUR -2,46% (14.02.2017, 09:47)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (14.02.2017/ac/a/nw)





Herzogenrath (www.aktiencheck.de) -Kanzlei Nieding + Barth verklagt Wirtschaftsministerium aufSchadenersatz in Sachen AIXTRON - AktiennewsDie gescheiterte Übernahme des Aachener Anlagenbauers AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment könnte für das Bundeswirtschaftsministerium noch ein kostspieliges Nachspiel haben, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Berliner Landgericht wird sich demnächst mit der Frage befassen, ob das Ministerium Aixtron-Aktionären wegen der überraschenden Rücknahme einer außenwirtschaftsrechtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung, was ursächlich für das Scheitern der Übernahme war, eine Entschädigung zahlen muss. "Wir haben für Aixtron-Aktionäre nun soweit ersichtlich die ersten Klagen eingereicht", sagt Klaus Nieding, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Gründer der Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft.Hintergrund der Klage ist die Tatsache, dass die Aktionäre des Aachener Unternehmens auf den Bestand der erteilten Unbedenklichkeitsbescheinigung vertraut hatten. "Nur auf Basis dieser Überzeugung haben sie ihre Aktien dem Übernehmer angedient", so Andreas M. Lang, Vorstand von Nieding+Barth. "Durch die Andienung der Aktien waren die Aktionäre dann gehindert, die Aktien anderweitig zu veräußern", erläutert Lang. Für die dadurch entstandenen Schäden muss die Bundesrepublik nach Ansicht der Kapitalanlagerechtler haften.Geschädigte Aktionäre können sich kostenlos bei der Kanzlei Nieding+Barth unter recht@niedingbarth.de registrieren lassen, um eine Prüfung und Durchsetzung möglicher Schadensersatzansprüche vornehmen zu lassen.