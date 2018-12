Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (12.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Software-Giganten würden in der Regel aus den USA kommen. "Good old Europe" beheimate deutlich weniger große Tech-Konzerne. Eine Ausnahme sei SAP. Der DAX-Konzern könne immerhin in Sachen Marktkapitalisierung mit den Amerikanern mithalten. Die Cloud mische die Karten neu und eröffne eine Chance, in Zukunft mit den US-Rivalen, wie beispielsweise Microsoft, Oracle, Salesforce nicht nur mitzuhalten, sondern sie zu überholen.Dass es der Konzernführung mit dem Cloud-Wachstum ernst sei, würden die beiden milliardenschweren Übernahmen von CallidusCloud und Qualtrics zeigen. Bei Anlegern sei aber der 8,3 Milliarden Dollar schwere Qualtrics-Deal nicht gut angekommen. Denn der Experience-Management-Pionier sollte eigentlich wenige Tage später zu sechs Milliarden Dollar an die Börse gehen. SAP habe dann einen saftigen Aufpreis gezahlt, der aber gerechtfertigt sein könnte.Denn die Zukunft von Enterprise-Software, da sei sich SAP-Chef Bill McDermott sicher, liege in der so genannten Experience-Cloud. Das Ziel sei ein über Vertrieb und Marketing hinausgehendes Omnichannel-Angebot für E-Commerce. "Es geht nicht mehr nur um CRM, sondern um Customer Experience", so McDermott gegenüber Bloomberg. Genau hier setze der DAX-Konzern mit der Qualtrics-Übernahme an.Entwickle sich SAP zum Cloud-Customer-Experience-Kollos, dann hätte der Konzern sogar eine kleine Chance, schneller zu wachsen als der US-Wettbewerber Salesforce. Momentan sehe es zwar überhaupt nicht danach aus - doch immerhin habe SAP die ersten Voraussetzungen geschaffen.DER AKTIONÄR bleibt long dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link