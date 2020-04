Bonn (www.aktiencheck.de) - Die OPEC+, die jetzt auch WOPEC - 23 Länder der World Organisation of Petroleum Exporting Countries - genannt wird, einigte sich nach zähen Verhandlungen auf Produktionskürzungen in Höhe von 9,7 Millionen Barrel pro Tag, so die Analysten von Postbank Research.



US-Präsident Donald Trump habe 10, später sogar 15 Millionen Barrel pro Tag gefordert. Die fehlenden 0,3 Millionen Barrel pro Tag seien auf Mexikos Weigerung zurückzuführen, die Produktion um die geforderten 0,4 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Stattdessen sei man bereit, die Produktion um 0,1 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Die Vereinbarung gelte für Mai und Juni; ab Juli solle die Kürzung 7,7 Millionen Barrel pro Tag betragen; ab Januar 2021 dann 5,8 Millionen Barrel pro Tag. Die Schwankungen des Ölpreises könnten nicht höher sein: Am Donnerstag habe beispielsweise der Preis der US-Sorte WTI zwischen 28 und 23 US-Dollar je Barrel notiert. Gestern habe der Preis nochmals leicht nachgegeben, da die Produktionskürzung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag bei geschätzten Nachfrageausfällen von bis zu 26 Millionen Barrel pro Tag kaum ausreichen werde. (14.04.2020/ac/a/m)



