Bonn (www.aktiencheck.de) - Nicht nur betrug das kanadische Wirtschaftswachstum im Juli drei Prozent im Monatsvergleich, laut der kanadischen Statistikbehörde sprechen vorläufige Daten auch für einen Zuwachs von einem Prozent im August, so die Analysten von Postbank Research.



Dadurch könnte sich die annualisierte Wachstumsrate im dritten Quartal auf 45 Prozent belaufen. Zwar dürften erneute Restriktionen die Wirtschaft im vierten Quartal belasten, es erscheine aber unwahrscheinlich, dass sie zu einem Ende der Erholung führen würden. Denn das Wachstum in Kanada werde auch durch den Immobilienmarkt gestützt.



Zwar habe der Anstieg der Arbeitslosigkeit, insbesondere unter den Beschäftigten des Niedriglohn-Sektors, den Wohnungsmietmarkt stärker belastet. Und auch die geringere Einwanderung habe die Nachfrage nach Mietwohnungen belastet. Dies habe sich jedoch vor allem auf die Städte Toronto und Vancouver ausgewirkt, die nicht nur die stärksten Anstiege bei der Arbeitslosigkeit verzeichnet hätten, sondern tendenziell auch einen Großteil der Neuankömmlinge im Land anlocken würden. Das erkläre auch, warum der Rückgang der Wohnungsmieten in Toronto und Vancouver mit fast 10 Prozent seit März höher ausgefallen sei als anderswo. Trotz der Schwäche in einigen Wohnungsmärkten deute das nationale Verhältnis von Verkäufen zu Baugenehmigungen auf eine anhaltend gute Entwicklung hin. Die robuste Konjunkturerholung dürfte den Kanadischen Dollar stützen. (02.10.2020/ac/a/m)





