Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach zuletzt ausgesprochen starken Monaten musste der kanadische Arbeitsmarkt im Oktober einen kleinen Rückschlag verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Entgegen der Markterwartungen (+15.900) sei die Beschäftigung um insgesamt 1.800 Stellen zurückgegangen, nachdem in den beiden Vormonaten noch zusammen rund 130.000 Stellen geschaffen worden seien. Trotz des Rückgangs sei die Arbeitslosenquote aber bei historisch niedrigen 5,5% geblieben und das Wachstum der Stundenlöhne sei in der Jahresrate auf 4,4% angezogen. Im Ergebnis hätten die Finanzmärkte die Arbeitsmarktdaten daher weitestgehend neutral bewertet, sodass der Euro zum Loonie kaum verändert knapp unter 1,46 CAD (Kanadischer Dollar) notiere. (11.11.2019/ac/a/m)



