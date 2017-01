Ausgehend von den zum Jahreswechsel vorliegenden Konjunkturindikatoren würden sich die Aussichten für das Land eher gemischt präsentieren. Im dritten Quartal habe die kanadische Wirtschaft mit annualisierten 3,5% Q/Q immerhin das stärkste Wachstum seit zwei Jahren aufgewiesen. Nach den Waldbränden und dem deutlichen BIP-Rückgang im zweiten Quartal sei eine Gegenbewegung gefolgt, die sogar etwas höher als erwartet ausgefallen sei. Sie sei zudem von einer Belebung sowohl beim Export als auch im Konsumsektor geprägt gewesen. Insbesondere der Energiebereich erfahre zunehmend abklingende Belastungen vom mittlerweile zwei Jahre währenden Ölpreisschocks, was in einigen Bereichen der Investitionen zum Ausdruck komme.



Entsprechend hätten auch die Stimmungsindikatoren für den Unternehmenssektor zulegen können: So würden der Markit PMI und der Ivey bei 51,8 bzw. 56,5 Punkten deutlich über der kritischen Marke von 50 Punkten notieren, die eine wirtschaftliche Expansion signalisiere. Der Arbeitsmarkt zeige sich trotz der schwächeren konjunkturellen Phase in den letzten Quartalen relativ robust. Die Arbeitslosenquote sei zuletzt wieder leicht auf 6,8% zurückgegangen. Gemischt präsentiere sich der Immobilienmarkt, der von großen regionalen Disparitäten gekennzeichnet sei, welche auch in unterschiedlichen Hauspreisentwicklungen zum Ausdruck komme und die Arbeit der Bank of Canada erschwere. Während die Baugenehmigungen wieder deutlich angezogen hätten, seien die Baubeginne zurückgegangen. Der Konsum weise entsprechend der konjunkturellen Entwicklung ein etwas weniger starkes Wachstum auf; die Einzelhandelsumsätze hätten zuletzt nichtsdestotrotz um 3,8% Y/Y zugelegt. Die mittlerweile zu verzeichnenden anziehenden Kreditzinsen könnten zu einer gewissen Konsum- und Investitionszurückhaltung beitragen.



Parallel zu dem Ölpreisrückgang sei auch der Kanadische Dollar (CAD) seit Mitte 2014 unter Druck geraten - zum Jahresbeginn 2016 habe der US-Dollar sogar bis auf über 1,45 CAD angezogen. Es sei eine Phase schwächerer US-Konjunkturdaten und eine Abwertung des Greenbacks bis auf 1,25 CAD gefolgt. Von den Aussichten auf eine Zinsanhebung der Federal Reserve habe der US-Dollar im weiteren Verlauf des Jahres dann wieder profitiert. Der Wahlsieg Donald Trumps habe dagegen den Loonie etwas beflügeln können, was aber auch an dem gestiegenen Ölpreis gelegen habe.



Als Reaktion auf die zu erwartenden ölpreisbedingten konjunkturellen Gegenwinde und die Finanzmarktrisiken habe die Bank of Canada den Leitzins zweimal in 2015 auf 0,25% gesenkt, dem dann in 2016 aber keine weiteren Zinsschritte mehr gefolgt seien. Die kanadische Notenbank scheine auf Zeit zu spielen - sogar in der Phase der Waldbrände im kanadischen Alberta und dem Konjunkturrückgang im ersten Halbjahr habe sie abgewartet. Mittlerweile habe der Ölpreis seinen Abwärtstrend beendet, was die Konjunktur stabilisieren werde. Entsprechend scheine eine weitere Zinssenkung nicht mehr erforderlich zu sein. Angesichts der expansiver ausgerichteten Fiskalpolitik des kanadischen Premierministers Justin Trudeaus, der nach seiner Wahl vor einem Jahr umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen eingeleitet habe, dürfte der nächste Zinsschritt eher nach oben gerichtet sein - aber noch nicht in 2017.



Trotz des zuletzt anziehenden Ölpreises und der unterstützenden Fiskalpolitik Justin Trudeaus als Positivfaktoren würden die Aussichten für Kanada unsicher bleiben: Die große Sorge sei seit dem 8. November, dass sich die Wahl Donald Trumps zum zukünftigen US-Präsidenten auf die beiderseitigen Handelsbeziehungen negativ auswirken könnte; 75% der Exporte würden in die USA gehen, wo der zukünftige Präsident Donald Trump mit einer einerseits zur erwartenden expansiven Fiskalpolitik aber andererseits möglichen Handelsfriktionen für die kanadische Wirtschaft gegenläufige Signale sende. Auf die Analyse der US-amerikanischen Wirtschafts- und Handelspolitik werde der Fokus der nächsten Monate liegen müssen.



Da die Analysten damit rechnen würden, dass der von den Republikanern dominierte Kongress die meisten der von Trump angekündigten Maßnahmen mit Handelsrestriktionen kaum absegnen werde, sollte aber der Gegenwind für Kanada milde ausfallen. So würden sie mit einem nur moderaten Wachstum von 1,8% in 2017 nach 1,3% in 2016 rechnen.







Die kanadische Wirtschaft konnte auf mehrere Jahre soliden Wachstums zurückblicken, so die Analysten der Nord LB.So habe das durchschnittliche BIP-Wachstum in den Jahren 2010 bis 2014 etwa 2,6% betragen. In 2015 und 2016 habe allerdings die Dynamik mit 0,9% bzw. vermutlich 1,3% spürbar abgenommen: Kanada sei dabei im Fahrwasser der wirtschaftlichen Entwicklung der USA gefahren - als größtem Handelspartner. In den ersten Jahren dieses Jahrzehnts habe Kanada als einer der größten Öl- und Gasförderer der Welt von dem deutlichen Anstieg der Energiepreise profitiert. Dem nördlichen Nachbarn der USA sei es gelangen, mit den vor allem in den Provinzen Alberta und Saskatchewan vorhandenen Ölreserven (vornehmlich Ölsande) sowie Gasvorkommen (mit der Förderung über das Fracking) zum weltweit drittgrößten Öl- und viertgrößten Gasförderer aufzusteigen. Dabei habe sich im Gefüge der Regionen bei der wirtschaftlichen Entwicklung eine scharfe Trennung zwischen den genannten und den restlichen Provinzen und Territorien vollzogen.Das teilweise Auseinanderdriften habe zunehmend die Wirtschaftspolitik erschwert - insbesondere die Entscheidungen der Geldpolitik: Während in den beiden genannten Provinzen ein Boom mit teilweise inflationären Tendenzen zu beobachten gewesen sei, hätten sich die übrigen Regionen weniger dynamisch entwickelt, da sie zudem von dem Energiepreisanstieg tendenziell eher belastet worden seien.