Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,084 EUR -4,88% (27.08.2020, 13:23)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,116 EUR -4,02% (27.08.2020, 13:09)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kalikonzern K+S verzichte auf die Besetzung eines weiteren Vorstandspostens. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, werde die geplante Erweiterung des Vorstands durch Fabiola Fernandez Grund zurückgezogen.Damit wolle K+S voll das interne Sparprogramm umsetzen - selbst auf höchster Führungsebene. Der Rückzug von derart wichtiger Personalentscheidung sei bei deutschen Unternehmen sehr selten. Das Unternehmen habe die Maßnahme offiziell mit der "Re-Dimensionierung der Verwaltung von K+S" begründet.Die Berufung von Fabiola Fernandez Grund sei bereits im Dezember 2019 ausgesprochen worden. Vor ein paar Tagen habe der K+S-Aufsichtsrat die Rücknahme des Beschlusses empfohlen, sodass die Führungsriege von K+S bei dreiköpfiger Besetzung bleibe. Fernandez Grund sollte nach den 2019er Plänen als Arbeitsdirektorin die Verantwortung für die Bereiche IT und Operations and Technical Excellence übernehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: