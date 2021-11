XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (04.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Die Turnaround-Story ist vollkommen intakt - AktienanalyseK+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) hat die Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA) im Gesamtjahr 2021 auf rund 630 Mio. Euro erneut angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bisher sei der Düngemittel- und Salz- Konzern von 500 Mio. bis 600 Mio. Euro ausgegangen. Grund sei die nochmals verbesserte Erwartung für die Entwicklung der Durchschnittspreise im Kundensegment Landwirtschaft. Wegen einer Verzögerung bei der mit der Remondis-Tochter Remex geplanten Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks berücksichtige K+S allerdings nicht länger einen Einmalbeitrag von 200 Mio. Euro. Der Ausschluss von Reks aus der Prognose habe sich bereits abgezeichnet, nachdem die EU-Kartellwächter in der vergangenen Woche unverändert Sorgen wegen einer womöglich zu großen Marktmacht von Reks angemeldet und den Fall an das deutsche Bundeskartellamt weitergereicht hätten. Die K+S-Aktien seien dennoch unter Druck geraten. Allerdings habe sich der Kurs auch dank einer Kaufempfehlung schnell wieder erholen können.Die Turnaround-Story ist vollkommen intakt, Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2021)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:15,295 EUR +0,13% (04.11.2021, 11:07)