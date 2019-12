Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com (13.12.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 12,70 Euro auf 12,20 Euro.Da K+S wegen der Schwäche des Kalimarktes die Verschuldungsziele der Strategie "Shaping 2030" (Nettoverschuldung/EBITDA-Ziel: Halbierung bis 31.12.2020 ggü. 30.06.2017 (8,1; 30.06.2019: 4,3) gefährdet sehe, habe der Kasseler Konzern ein Maßnahmenpaket zur kurzfristigen Wertgenerierung (sprich Verkauf bzw. Börsengang von Unternehmensteilen) angekündigt. Dabei wolle K+S jeweils die Mehrheit behalten. Laut den Unternehmensangaben stelle dabei ein wesentlicher Schwerpunkt die operative Einheit Americas (Umsatzanteil Gj. 2018: 36%; EBITDA-Anteil Gj. 2018: 37%) dar, die das Salzgeschäft in Nord- und Südamerika umfasse (MORTON SALT, K+S WINDSOR SALT, K+S SALT LA). In Anbetracht der Marktsituationen erscheine Diermeier eine Teildesinvestition bei den Salz-Aktivitäten zielführerender als bei den Kaliaktivitäten. Als positiv erachte der Analyst, dass das Management proaktiv agiere. Jedoch wolle sich das Management seines Erachtens auch eine weitere Zielverfehlung (bereits Gewinnwarnung in 2019) "ersparen" und das ohnehin niedrige Rating (Moody's: "BB-"; Ausblick: "stabil") schützen. Dass K+S aus der Not heraus Desinvestitionen tätigen wolle, könne, müsse sich aber nicht (siehe thyssenkrupp bei Elevator Technology) negativ auf den erzielbaren Preis auswirken.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die K+S-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:11,095 EUR +0,50% (13.12.2019, 10:45)