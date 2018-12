Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (18.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die lange Zeit gebeutelten Aktionäre des Kasseler Konzerns hätten in den letzten Jahren bereits zahlreiche negative Meldungen schlucken müssen. In den letzten Wochen habe jedoch das Management um Konzernchef Burkhard Lohr für positive Überraschungen gesorgt. Und auch die heutige Nachricht sorge bei den Markteilnehmern für gute Stimmung.Die Niederschläge der vergangenen Wochen hätten den Pegel und die Wasserführung der Werra vorübergehend steigen lassen. Dadurch habe sich die Entsorgungssituation des Kaliwerkes Werra entspannt und die Rückhaltebecken hätten entlastet werden können. Die Produktion werde nunmehr nur vom 24. bis 26. Dezember ruhen, so dass an den drei Standorten des Werkes bereits ab dem 27. Dezember wieder voll produziert werden könne. Bisher sei man von einem längeren Produktionsstillstand ausgegangen, habe es in einer Meldung der K+S AG auf der Unternehmens-Homepage geheißen.Im Zuge der Meldung lege die K+S-Aktie knapp 3% zu. Nichtsdestotrotz bleibe "Der Aktionär" weiterhin vorsichtig. Die hohe Verschuldung und der immer noch intakte Abwärtstrend würden derzeit weiter gegen die K+S-Aktie sprechen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:15,72 EUR +2,75% (18.12.2018, 13:28)