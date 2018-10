XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (01.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 25 auf 20 EUR.Produktion wieder angefahren: Ende August bzw. Mitte September habe K+S bekannt gegeben, dass die Kali-Produktion an den Standorten Wintershall und Hattorf aufgrund der anhaltenden Trockenheit unterbrochen werden müsse (Ergebnisbelastung bis zu 1,5 Mio. EUR pro Tag und Standort), da keine bzw. nur eine eingeschränkte Einleitung von Salzabwässern in die Werra möglich gewesen sei. Am 28. September sei die Kaliproduktion an beiden Standorten wieder angefahren worden. Im dritten Quartal würden die Stillstände nach Unternehmensangaben zu einer EBITDA-Belastung von 80 Mio. EUR führen. Obwohl K+S weitere Stillstände bis Jahresende für unwahrscheinlich halte, könnte die standortferne Entsorgung von Abwässern zu zusätzlichen Belastungen führen.Neuer Ausblick für 2018 angekündigt: In einer Ad-hoc-Mitteilung habe K+S im Vorfeld des Q2-Berichts den Ausblick für 2018 konkretisiert. Das EBITDA sollte auf 660 bis 740 Mio. EUR ansteigen (2017: 577 Mio. EUR), was erheblich unter den damaligen Markterwartungen gelegen habe. Allerdings seien in der Guidance keine wetterbedingten Produktionsausfälle berücksichtigt gewesen. Angesichts der wetterbedingten Ergebnisbelastung in Q3 werde das Unternehmen im Rahmen der Q3-Berichterstattung einen neuen Ausblick veröffentlichen.Rückblick Q2: Insbesondere durch höhere Mengen und Preise im Kaligeschäft habe K+S den Q2-Umsatz um 9% auf 812 Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA habe sich um 3% auf 105 Mio. EUR verbessert, während sich das adj. EBIT durch höhere Abschreibungen auf 13 Mio. EUR mehr als hab. Im Segment Kali- und Magnesiumprodukte hätten sich der Umsatz (+14% auf 441 Mio. EUR) und das EBITDA (+27% auf 91 Mio. EUR) zweistellig verbessert. Im Salzgeschäft habe sich der Umsatz durch höhere Mengen um 4% auf 327 Mio. EUR erhöht. Das EBITDA sei u.a. durch höhere Logistikkosten um 20% auf 23 Mio. EUR gesunken.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die K+S-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 25 auf 20 EUR reduziert. (Analyse vom 01.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: