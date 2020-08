Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (13.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Düngemittel- und Salzhersteller werde wegen Kosten für den Konzernumbau etwas vorsichtiger für das laufende Jahr. Im Tagesgeschäft habe es dagegen zuletzt durchaus positive Signale gegeben und die Sonderkosten ausgeklammert stehe die Jahresgewinnprognose. Zudem würden die Hessen beim geplanten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts und beim Sparprogramm vorankommen. Die Schulden sollten daher weiterhin bis Ende 2021 um deutlich mehr als zwei Milliarden Euro sinken."Der Prozess zur vollständigen Veräußerung der Operativen Einheit Americas kommt trotz anhaltender Corona-Pandemie gut voran", habe Konzernchef Burkhard Lohr am Donnerstag laut Mitteilung zur Vorlage der Q2-Zahlen in Kassel gesagt. Eine entsprechende Vereinbarung für die Sparte, in der das nord- und südamerikanische Salzgeschäft gebündelt seien, solle bis zum Jahresende stehen.Das Management um Lohr habe sich vor einigen Monaten zu diesem Schritt entschlossen, es doch nach Wegen den bedrohlich hohen Schuldenberg nach dem Neubau eines Kalidüngerwerkes in Kanada abzutragen. Mit der Neuausrichtung und dem Fokus auf das Düngergeschäft einher gehe auch ein Sparprogramm, das nun in Zahlen gefasst worden sei. So werde in der Verwaltung der Rotstift angesetzt: Hier sollten ab 2021 jährlich 60 Mio. Euro weniger ausgegeben werden.Gleichzeitig komme K+S bei dem schon etwas länger laufenden Sparprogramm, das auch die Logistik, die Produktion sowie Vertrieb und Marketing umfasse, voran. Bis Ende 2020 sollten hier wie geplant mehr als 150 Mio. Euro Synergien erreicht sein.Lohr strebe zudem weiter einen in etwa ausgeglichenen bereinigten freien Mittelzufluss an. Diese Kennziffer, die angebe, ob ein Unternehmen Geld verbrenne, stehe angesichts der Verschuldung des Dünger- und Salzkonzerns aktuell besonders im Fokus der Investoren.Um sich in der Corona-Krise zusätzlichen Spielraum zu verschaffen, habe K+S nun mit der staatseigenen Förderbank KfW und weiteren Banken eine Konsortialkreditlinie in Höhe von 350 Mio. Euro vereinbart. Damit wolle K+S möglichen Engpässen am Kapitalmarkt im Zuge der Viruspandemie vorbeugen. Um für eine KfW-Hilfe infrage zu kommen, habe der Konzern im Frühjahr bereits die Dividende weitgehend zusammengestrichen.Im Tagesgeschäft sei es in Q2 derweil besser gelaufen als Analysten im Durchschnitt erwartet hätten. Der Umsatz sei von April bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als vier Prozent auf 840 Mio. Euro gefallen. Das EBITDA sei um knapp ein Drittel auf 88 Mio. Euro gesunken. Gerade im Düngergeschäft hätten dabei einmal mehr niedrige Verkaufspreise belastet, die ein positiver Absatztrend nicht habe wettmachen können. Im zum Verkauf stehenden amerikanischen Salzgeschäft sei der Gewinn hingegen, auch dank Kostensenkungen, gestiegen. Vor diesem Hintergrund müsse sich zeigen, ob die aktuellen Zahlen ausreichen würden, den Erholungsversuch der Aktien von K+S weiter anzutreiben. Denn: Einige Experten seien in den vergangenen Tagen schon etwas optimistischer geworden, nachdem der Düngerkonkurrent Nutrien mit einem recht zuversichtlichen Geschäftsausblick überzeugt habe.Die Q2-Zahlen seien besser als erwartet und die leichte Prognosesenkung keine größere Überraschung gewesen. Dementsprechend bleibe es weiterhin dabei: Die K+S-Aktie bleibe wegen der niedrigen Kalipreise und der hohen Verschuldung ein ganz heißes Eisen. Mutige Investoren können aber nach wie vor darauf setzen, dass sich die aktuelle Erholungsrally der günstig bewerteten Aktie weiter fortsetzt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp bei 5,50 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 13.08.2020)