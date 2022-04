Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,71 EUR +1,50% (01.04.2022, 13:04)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,61 EUR +0,58% (01.04.2022, 12:49)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (01.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen sei die K+S-Aktie eigentlich immer an der Spitze zu finden gewesen - entweder der Top-Gewinner oder eben der Top-Verlierer. Im heutigen Handel finde man das Papier des Kasseler Düngemittelproduzenten hingegen ausnahmsweise nur leicht verändert. Mit einem Plus von aktuell 0,6% befinde sich K+S im Mittelfeld des MDAX.In den vergangenen Wochen sei es mit der K+S-Aktie kräftig nach oben gegangen, da der Kali- und Salz-Konzern einer der ganz wenigen in Deutschland sei, die finanziell sogar von den jüngsten politischen Entwicklungen profitieren könnten. Denn zwei der weltgrößten Kaliproduzenten, Uralkali und Belaruskali, seien nun von vielen Märkten regelrecht abgeschnitten. In einem ohnehin schon vor Kriegsausbruch engen Markt habe dies natürlich für kräftige Aufschläge beim Kalipreis gesorgt.Da die Kalinachfrage angesichts hoher Preise für viele wichtige Agrarprodukte hoch bleiben dürfte, seien die Aussichten für K+S & Co weiterhin gut. Allerdings könnten einige Konkurrenten ihre Produktion wieder erhöhen. Nutrien habe dies bereits angekündigt. Dies dürfte mittelfristig wieder zu einer Beruhigung der Lage führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: