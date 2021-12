ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (23.12.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: MDAX-Top 2021 mit +90,2% - AktiennewsNach langer Talfahrt gelang K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) 2021 ein stürmisches Comeback, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die steigenden Kalipreise sowie höhere Nachfrage aus Landwirtschaft und Industrie hätten dem Düngemittelkonzern zu deutlich besseren Geschäften verholfen. Analysten zufolge dürften die höheren Kosten für Logistik und Energie den Ergebnisschub durch die Kali-Preise bis weit ins Jahr 2022 kaum bremsen. Auch K+S selbst sei optimistisch. CEO Burkhard Lohr halte fürs kommende Jahr ein operatives Ergebnis (EBITDA) von einer Mrd. Euro für erreichbar. Das wären knapp 60 Prozent mehr als die für 2021 angepeilten 630 Mio. Euro. Zudem wolle K+S im kommenden Jahr einen deutlich positiven freien Mittelzufluss erzielen. Angesichts dieser Perspektiven bleiben Bonus-Zertifikate erste Wahl, zumal diese Papiere mit Top-Konditionen aufwarten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze K+S-Aktie:14,93 EUR +0,78% (23.12.2021, 12:24)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:14,88 EUR +0,24% (23.12.2021, 12:36)