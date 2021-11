Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,495 EUR -0,90% (24.11.2021, 16:10)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,425 EUR -0,80% (24.11.2021, 15:55)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (24.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Lauf gehe weiter: Am Dienstag habe die K+S-Aktie ein weiteres Mehrjahreshoch markiert. Angetrieben werde sie natürlich v.a. weiterhin von der Rally an den Agrarmärkten. So würden sich die Preise für Kalidünger nach wie vor auf Rekordniveaus bewegen. Zum Beispiel in Brasilien müsse mit 830 USD je Tonne knapp dreimal so viel auf den Tisch gelegt werden wie noch vor knapp einem Jahr. Auch in den USA müssten Farmer, die ihre Ernte mithilfe von Kalidünger steigern wollten, nun deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mit aktuell 730 USD liege der Preis so hoch wie zuvor lediglich im Jahre 2008 - damals habe die K+S-Aktie übrigens im Hoch kurzzeitig knapp 90 Euro gekostet.Natürlich dürfte es bei den Kalipreisen früher oder später zu mitunter starken Korrekturen kommen. Doch aktuell beschere jede Woche, in der das aktuelle Preisniveau gehalten werde, K+S satte Gewinne. Ein Segen für den Kasseler Konzern, der lange Zeit mit einer hohen Verschuldung zu kämpfen gehabt habe. "Der Aktionär" rate mutigen Anlegern weiterhin zum Kauf der immer noch günstig bewerteten K+S-Aktie (Stopp: 10,90 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze K+S-Aktie: