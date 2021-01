Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,17 EUR +5,50% (07.01.2021, 14:55)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,15 EUR +5,86% (07.01.2021, 14:41)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Es sei eine mittlerweile wirklich bemerkenswerte Fahnenstange, welche die K+S-Aktie ausgebildet habe. Der MDAX-Titel, der über den Großteil des Jahres 2020 in einem hartnäckigen Abwärtstrend festgesteckt habe, habe sich seit Herbst nun fast verdoppelt. Doch wie lange könne sich dieser Trend fortsetzen?Rein charttechnisch betrachtet wäre eine Korrekturbewegung mittlerweile überfällig. Es sei - auch in dieser verrückten Börsenphase - eher unwahrscheinlich, dass die K+S-Aktie weiterhin Tag für Tag neue Kurssprünge verzeichne. Eine deutliche Korrektur selbst um ein Zehntel wäre eigentlich kein Grund zur Sorge. Solange sich der Kurs oberhalb des Zwischenhochs bei 8,44 Euro halte, bleibe das Chartbild grundsätzlich bullish.Und fundamental betrachtet könne festgehalten werden: Die K+S-Aktie sei trotz der jüngsten Rallye immer noch günstig bewertet. So belaufe sich das KBV auf gerade einmal 0,7. Auch das KGV von 16 sei noch moderat. Die jüngste Entwicklung der Preise für Weizen, Mais und andere Agrarrohstoffe sorge in einigen Märkten bereits endlich wieder für steigende Kalipreise - ein Segen für K+S. Das Kasseler Unternehmen habe schließlich lange Zeit unter den stetig sinkenden Preisen gelitten. Zudem sei K+S nach dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts nun noch deutlich abhängiger von hohen Kalipreisen als in den Vorjahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: