Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,12 EUR -2,27% (21.01.2020, 09:06)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (21.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie des Düngemittel- und Salzherstellers K+S kämpfe weiterhin darum, einen nachhaltigen Boden auszubilden, um die Talfahrt endlich stoppen zu können. Unterstützung in Form höherer Kalipreise gebe es derzeit nicht. Dafür habe es nun einen positiven Analystenkommentar von der Baader Bank gegeben.So stufe deren Analyst Markus Mayer die K+S-Papiere unverändert mit "buy" ein. Er gehe davon aus, dass beim MDAX-Konzern im laufenden Jahr "mehr Schwung in das Ergebnis kommt". Mayer habe zwar das Kursziel um 2 Euro verringert, mit 16,00 Euro liege es aber dennoch satte 55 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Er habe aber betont, dass K+S vor allem für risikobereite Investoren geeignet sei.Auch "Der Aktionär" empfiehlt ausnahmslos mutigen Anlegern, auf eine Erholung der stark gebeutelten K+S-Aktie zu setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Das Investment sollte mit einem Stopp bei 8,50 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 21.01.2020)Börsenplätze K+S-Aktie:Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:10,33 EUR +0,93% (20.01.2020, 17:35)