Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,69 EUR +5,32% (26.05.2021, 15:20)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,695 EUR +4,70% (26.05.2021, 15:04)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (26.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Papiere von K+S hätten am Mittwoch mit fast 4 Prozent Kursplus ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Die Aktien des Düngerkonzerns würden mit gut 10,61 Euro wieder auf das jüngste Zwischenhoch bei 10,94 Euro zusteuern. Der Grund habe nichts mit einer bestimmten Meldung des MDAX-Konzerns zu tun, sondern mit Politik.Denn einige Anleger hätten bereits den Handelstagen über angesichts der angespannten Lage zwischen der EU und Belarus auf Sanktionen gegen den Dünger-Konkurrenten Belaruskali (BPC) spekuliert. Und diese solle es nun auch tatsächlich geben.BPC habe 2020 etwa 17 Prozent des weltweiten Kalimarktes ausgemacht, habe ein Marktteilnehmer gesagt. Zudem sei das Unternehmen einer der wichtigsten Devisenbeschaffer des Landes in US-Dollar. Gerade in Westeuropa könnten Sanktionen zu einer Kalidünger-Verknappung führen, was günstig für K+S wäre.Da auch das Chartbild bullish bleibt, können mutige Anleger weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dabei sollte das Investment aber unbedingt mit einem Stoppkurs abgesichert werden. Dieser sollte nun auf 8,10 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 26.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link