Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (14.12.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin mit "kaufen" ein.K+S lege seinen strategischen Fokus in Zukunft verstärkt auf das Kerngeschäft mit Kali- und Magnesiumprodukten und wolle als globaler Anbieter von Pflanzennährstoffen die Megatrends Ernährung, Wasser und Energie adressieren. Für den wachsenden Markt für nachhaltige Entsorgungslösungen habe K+S mit einer Tochter der Remondis Gruppe, Reme, das Gemeinschaftsunternehmen REKS erreichtet. Unterirdische Kavernen könnten etwa zur Speicherung von CO2 oder Wasserstoff genutzt werden. Die Transaktion habe Anfang Dezember grünes Licht seitens des deutschen Bundeskartellamts erhalten.Nachdem K+S seine CO2-Emissionen seit 1990 absolut bereits um 80% reduziert habe, peile man bis 2030 eine nochmalige Reduktion um 10% gegenüber dem Jahr 2020 an. Bis 2050 wolle K+S klimaneutral werden.Nachdem man die Schulden durch den Verkauf des US-amerikanischen Salzgeschäfts (EUR 2,7 Mrd.) Ende 2020 deutlich reduziert habe, wolle K+S in den nächsten Jahren eine EBITDA-Marge von mehr als 20% erreichen. In den ersten neun Monaten 2021 habe diese bei 16,7% gelegen. Des Weiteren sehe die neue Dividendenpolitik grundsätzlich eine Basisdividende von EUR 0,15 je Aktie vor.Der Umsatz sei in Q3 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 32% auf EUR 746 Mio. gestiegen. Maßgeblich hierfür seien höhere Preise und gestiegene Absatzmengen bei Düngemitteln sowie ein starkes Geschäft im Kundensegment Industrie+ gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich im Jahresvergleich um 50% auf EUR 121 Mio. erhöht.Entwicklung des Segments Landwirtschaft: Zum Konzernumsatz habe das Segment im Berichtsquartal EUR 529 Mio. (Q3 2020: EUR 373 Mio.) beigesteuert. Unterstützt hätten vor allem die um mehr als 50% gestiegenen Preise in den wichtigen Überseemärkten. Auch in Europa hätten die Absatzpreise signifikant angezogen. Die Absatzmenge habe insgesamt um satte 6% auf knapp 1,8 Millionen Tonnen zugelegt.Für das Gesamtjahr 2021 habe K+S seinen Ausblick neuerlich angehoben und rechne inklusive des Reks-Sondereffekts (rund EUR 200 Mio.) nunmehr mit einem Anstieg des EBITDA auf EUR 830 Mio. (2020: EUR 267 Mio.) nach zuvor EUR 500 bis 600 Mio. Des Weiteren rechne K+S nunmehr mit einem ausgeglichenen freien Cash-Flow (zuvor: minus EUR 180 Mio.; ohne REKS-Effekt). Mittelfristig wolle man mit jeder Mine einen positiven Cash-Flow generieren.Die Einhaltung von Umweltauflagen führe zu höheren Kosten. So dürfe etwa das salzhaltige Abwasser aus der deutschen Kaliproduktion ab 2022 nicht mehr in den Boden verpresst, sondern müsse in ein Bergwerk eingeleitet werden.Nach der kräftigen Erholung der Kali-Preise stelle sich nach dem Verkauf des US-amerikanischen Salzgeschäfts nicht mehr die Frage, ob das verbleibende Geschäft in Zukunft ausreichend profitabel sein werde. Hier würden dem Düngemittelhersteller K+S die florierenden Agrarmärkte zugutekommen sowie die Tatsache, dass Anbieter mit einem relativen Produktionskostenvorteil aus Russland oder Weißrussland derzeit nur einen eingeschränkten Weltmarktzugang hätten. Auf die eingetretene winterliche Witterung dürfte nun eine robuste Nachfrage nach Auftausalz folgen.Die neuerliche Anhebung des Ausblicks gepaart mit einer attraktiven Bewertung des Unternehmens stimmt Aaron Alber zuversichtlich, sodass der Analyst der Raiffeisen Bank International AG seine "Kauf"-Empfehlung für die K+S-Aktie bestätigt. Das ermittelte Kursziel von EUR 17,80 (zuvor: EUR 16,40) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie berücksichtige in puncto Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 15%, welcher Alber aus der historischen Beobachtung als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: