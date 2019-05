Börsenplätze K+S-Aktie:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (14.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei wirklich stark gewesen: Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S habe mit seinen Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres durchweg positiv überraschen können. Darüber hinaus habe der Vorstand des MDAX-Konzerns die Gesamtjahresziele bestätigt. Lohne sich für Anleger jetzt noch der Einstieg bei der Aktie?So habe K+S den Umsatz um acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Das EBITDA sei um 14 Prozent auf 270 Millionen Euro geklettert, der Nettogewinn sogar um 28 Prozent auf 109 Millionen Euro. Damit habe das Unternehmen die Prognosen der Analysten übertroffen.Nachdem K+S über Jahre hinweg wegen der hohen Investitionen ins Bethune-Werk in Kanada einen negativen Cashflow erzielt habe, winke in diesem Jahr nun erstmals ein Mittelzufluss. Zudem gehe der MDAX-Konzern weiterhin von einem deutlichen EBITDA-Zuwachs von 606 Millionen Euro im Vorjahr auf 700 bis 850 Millionen Euro aus.Konzernchef Burkhard Lohr habe sich mit dem Geschäftsverlauf zufrieden gezeigt: "Unsere strategischen Maßnahmen greifen, und auch operativ befinden wir uns auf einem sehr guten Weg."Mutige Anleger sollten weiterhin investiert bleiben (Stopp: 14,10 Euro), so Thorsten Küfner. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot ebenfalls auf steigende Kurse. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.