Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (17.02.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Der Düngemittelhersteller wird optimistischer - AktienanalyseEinen Blitzstart ins neue Jahr legte K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bis zum 18. Januar sei es mit den Papieren des Düngemittel- und Salzherstellers in der Spitze um fast 25 Prozent auf beinahe 19 Euro nach oben gegangen. Doch dann hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, ausgelöst durch einen negativen Analystenkommentar. Die UBS habe das Kursziel für K+S in einem Branchenausblick auf das Schlussquartal 2021 zwar von 15,30 auf 17,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Doch während die Geschäfte in den vergangenen Monaten des Jahres noch gut gelaufen seien, nehme der Druck auf die Margen inzwischen spürbar zu.Innerhalb weniger Tage habe der Titel 16,5 Prozent abgegeben. Wie schon in den Monaten zuvor wäre auch diese Kursdelle wieder eine gute Einstiegsgelegenheit gewesen. Denn K+S sei wieder in den Aufwärtstrend eingeschwenkt. Vor wenigen Tagen habe die Aktie erstmals seit 2018 die Marke von 20 Euro übersprungen. Untermauert werde die Performance von der operativen Entwicklung. Demnach traue sich das Unternehmen dank hoher Düngerpreise einen weiteren Gewinnsprung zu. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle 2022 auf 1,6 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro zulegen. Das sei mehr, als Analysten erwartet hätten, und wäre zudem im besten Fall rund doppelt so viel, wie laut bereits bekannter Eckdaten 2021 erzielt worden sei. Dabei sollten höhere Verkaufspreise die gestiegenen Kosten für Energie, Logistik und Material mehr als nur ausgleichen.Einen detaillierteren Ausblick werde K+S am 10. März im Rahmen der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2021 vorlegen. (Ausgabe 6/2022)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,98 EUR +2,89% (17.02.2022, 11:08)