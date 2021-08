XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (16.08.2021/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S habe mit den Q2-Zahlen deutliche Fortschritte dokumentiert. Der Umsatz habe sich um 13% auf 664 Mio. Euro erhöht, das EBITDA von 53 auf 121 Mio. Euro verbessert. Für das Gesamtjahr werde nun ein EBITDA von 700 bis 800 Mio. Euro angepeilt (inkl. eines Einmalertrags in Höhe von 200 Mio. Euro). Mit dem Verkauf des US-Salzgeschäfts sei die Verschuldung deutlich gesunken und die EK-Quote gestiegen. Noch verbesserungswürdig sei aber der operative Cashflow, das müsse im Auge behalten werden.Die K+S-Aktie ist daher nur eine Halteposition, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 15,00 Euro. (Ausgabe 31 vom 13.08.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:11,505 EUR -2,75% (16.08.2021, 15:09)