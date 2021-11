Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,47 EUR +1,28% (04.11.2021, 14:23)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,455 EUR +1,24% (04.11.2021, 14:13)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Auch wenn zuletzt wieder etwas mehr Hedgefonds darauf gewettet hätten, dass der Aktienkurs der Kasseler Konzerns wieder nachgeben werde, zeige sich der MDAX-Titel weiterhin beeindruckend stark. Am heutigen Donnerstag klettere die K+S-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch. Die Chancen für eine Jahresendrally stünden gut.Mit einem Plus von rund 80% gehöre die K+S-Aktie zu den stärksten HDAX-Werten des laufenden Jahres. In der Vergangenheit hätten Aktien, die sich das ganze Jahr über stark entwickeln würden, oftmals gegen Ende des Jahres noch einmal kräftig zulegen können, da sie traditionell gerne von Fondsmanagern zum "window dressing" eingesammelt würden. Zudem sei kürzlich ein neues Kaufsignal generiert worden.Die Aussichten für die mit einem KGV von 8 und einem KBV von 0,8 immer noch sehr günstig bewertete K+S-Aktie würden gut bleiben. Das Chartbild sei nach wie vor bullish. Mutige könnten beim MDAX-Titel weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 10,90 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2021)