Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

28,37 EUR +0,64% (04.04.2022, 13:54)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

28,37 EUR +0,92% (04.04.2022, 13:40)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (04.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Monaten beeindrucke der MDAX-Titel mit enormer Stärke. Auch in die neue Handelswoche starte die Aktie des Kaliproduzenten aus Kassel mit einem deutlichen Kursplus. Damit lohne sich nun allmählich wieder ein genauerer Blick auf die Charttechnik.Denn die K+S-Aktie könnte nun bald wieder vor einer wichtigen Marke stehen. So befinde sich der Kurs durch den heutigen Anstieg aktuell nur noch etwa drei Prozent unter dem kürzlich erreichten Mehrjahreshoch. Dies liege aktuell bei 30,07 Euro. Sollte diese Hürde geknackt werden, wäre der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet vorerst frei.Scheitere die K+S-Aktie dagegen an dieser Hürde, könne es zu einem Rücksetzer bis 24,76 Euro (dort habe die jüngste Korrektur Ende März geendet) kommen - was aber aus charttechnischer Sicht auch kein Grund zu erhöhter Sorge wäre.Mutige bleiben nach wie vor an Bord, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 18,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link