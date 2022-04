Börsenplätze K+S-Aktie:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (11.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S könne auch in der neuen Woche ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Bis zum Mittag gewinne das Papier 1,6 Prozent auf 32,97 Euro und sei damit der drittstärkste Wert des Tages im MDAX. K+S profitiere von einer hohen Nachfrage und von einer positiven Analysteneinschätzung aus dem Hause J.P. Morgan vom Freitag.Massive Versorgungsprobleme bei Düngemitteln nach Sanktionen gegen Russland würden beim Kalihersteller K+S laut der US-Bank J.P. Morgan in diesem Jahr zu einer regelrechten Ergebnisexplosion führen. Dem Konzern aus Kassel kämen auch die hohen Energiepreise im insgesamt guten Agarumfeld zugute, so Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Anlageempfehlung daher trotz des in diesem Jahr bereits verdoppelten Aktienkurses um zwei Stufen von "underweight" auf "overweight" angehoben und das Kursziel von 12,50 auf 44,50 Euro hochgesetzt.Das Umfeld für Europas Dünger-Produzenten 2022 und womöglich auch noch 2023 sei sehr positiv. Die Kalipreise dürften nun längerfristig hoch bleiben, habe er unter Verweis auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die daher verhängten Sanktionen geschrieben. Dabei habe er außerdem an die zuvor bereits erfolgten Sanktionen gegen Belarus erinnert. Auf beide Staaten seien bisher große Mengen der globalen Produktion von Kali, Ammoniak und Harnstoffen entfallen. Die weltweit hohen Energiepreise dürften darüber hinaus die hohen Stickstoffpreise stützen.Der J.P. Morgan-Analyst habe seine Preisschätzungen für Düngemittel deutlich angehoben und damit auch seine Prognosen für das operative Ergebnis von K+S, Yara und OCI. Für 2023 etwa liege er inzwischen um bis zu 50 Prozent über dem aktuellen Bloomberg-Konsens. Entsprechend stark werde auch die Erwirtschaftung von Barmitteln sein, erwarte Udeshi und rechne mit einer Cash-Rendite von mehr als zehn Prozent.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link