Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die UBS habe die Aktie von K+S erneut genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Studie: Analyst Andrew Stott habe das Kursziel für die MDAX -Titel wegen der anhaltend hohen Kalipreise von 17,10 auf 25,00 Euro angehoben. Er habe betont, dass es am Düngemittelmarkt wegen des Ukraine-Konflikts und den Sanktionen auch gegen Belarus einen Angebotsschock gebe.Seinen Schätzungen zufolge könnten vorerst bis zu 40 Prozent des Angebots weggebrochen sein. Er habe allerdings auch eingeräumt, dass die Kalipreise ihre Höchstkurse gesehen haben könnten. Zum einen könnte die Nachfrage bei zu hohen Preise etwas nachlassen. Zudem anderen die Produzenten ihre Förderung mittelfristig ausweiten.So habe nun der Düngemittelriese Nutrien angekündigt, seine Produktion im laufenden Jahr deutlich auszuweiten und damit auch Ausfälle in Osteuropa aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aufzufangen. Zur Erinnerung: Eine konzertierte Aktion von großer Produzenten wie eben auch Nutrien habe vor zwei Jahren die historische Kalipreis-Hausse eingeleitet. In den kommenden Monaten dürfte es spannend werden, ob sich diese auch bei einer höheren Förderung weiter auf hohem Niveau halten könnten.Es bleibt dabei: Ein Kauf direkt in die mittlerweile ausgebildeten Fahnenstangen hinein drängt sich aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bei der beeindruckenden Rally der beiden Kaliproduzenten an Bord sei, bleibe dabei und beachte die auf 16,00 Euro (K+S) beziehungsweise 65,00 Euro (Nutrien) nachgezogenen Stoppkurse. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link