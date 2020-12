ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie: KSAG88

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie: SDF

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie: KPLUF

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.12.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) eröffnete am Freitag deutlich tiefer und drohte an Boden zu verlieren, nachdem die Nackenlinie der SKS-Formation bei 7,58 Euro unterschritten wurde, so die Experten von XTB.Der Rückgang sei jedoch kurzlebig gewesen und nach der ersten Handelsstunde habe der Wert bereits wieder auf der Höhe des gestrigen Schlusskurses notiert. Der heutige Abpraller könnte dazu führen, dass die genannte Formation nicht ausgelöst werde und sich die Aufwärtsbewegung, die Anfang November eingeleitet worden sei, fortsetze. Die Bereiche um die 9,14 Euro und 10,40 Euro könnten als übergeordnete Kursziele dienen. Bei Kursen unterhalb der Nackenlinie wäre mit einem Rückgang bis mindestens 6,80 Euro zu rechnen.Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:7,786 EUR -0,51% (18.12.2020, 11:05)7,792 EUR -0,64% (18.12.2020, 10:50)