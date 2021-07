Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Aktie steht bei Anlegern wieder hoch im Kurs - AktienanalyseManagementfehler, wachsende Umweltauflagen, Überkapazitäten auf dem Kalimarkt: K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF)-Aktionäre haben in den vergangenen Jahren so einiges mitgemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Börsenbilanz sehe entsprechend aus: Kurz vor der Weltfinanzkrise im Jahr 2008 hätten die Papiere mehr als 97 Euro gekostet. Heute seien es gerade mal noch zwölf. Kurzfristig betrachtet habe die Aktie den Anlegern jedoch satte Gewinne beschert. Seit Januar sei es um fast 57 Prozent nach oben gegangen. In der Ein-Jahres-Perspektive stehe sogar ein Plus von mehr als 100 Prozent zu Buche. Der Grund: Die Perspektiven für den Salz- und Düngemittelkonzern hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich aufgehellt. Der milliardenschwere Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts sei abgeschlossen und die Preise für Kalidünger würden immer weiter steigen.Gleichzeitig drücke das Management auf die Kostenbremse. Konzernchef Burkhard Lohr sei angesichts dessen erst im Mai optimistischer für 2021 geworden und kalkuliere seither mit einem Anstieg des operativen Gewinns auf 500 bis 600 Mio. Euro nach zuvor 440 bis 540 Mio. Und eine weitere Prognoseanhebung sei nicht ausgeschlossen: Denn auch die Eckdaten zum zweiten Quartal seien überraschend stark ausgefallen. Demnach habe K+S sein EBITDA von 52,7 auf 110 Mio. Euro mehr als verdoppeln können. Die Konsensschätzung sei damit um nahezu ein Fünftel übertroffen worden. (Ausgabe 29/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:12,21 EUR -0,20% (29.07.2021, 10:41)