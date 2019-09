Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Im gestrigen Handel sei es mit der Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S erneut kräftig bergab gegangen. Dies sei natürlich auch eine Folge zahlreicher negativer Analystenkommentare gewesen, welche die MDAX-Titel belastet hätten. Aber es habe auch durchaus Studien gegeben, welche den gebeutelten Anteilseignern jetzt Mut machen dürften.So habe zwar auch das Analysehaus Kepler Cheuvreux das Kursziel deutlich gekappt, sehe den fairen Wert aber immer noch bei 20,00 Euro, was satte 62 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Dementsprechend laute das Anlagevotum nach wie vor "buy".Auch UBS-Analyst Patrick Rafaisz rate auch nach der Prognosesenkung unverändert zum Kauf der Anteilscheine von K+S. Und auch er sehe den fairen Wert bei 20,00 Euro.Auch wenn der jüngste Ausverkauf regelrecht nach einer Gegenbewegung schreit und die langfristigen Perspektiven für K+S eigentlich relativ gut sind, sollten Anleger jetzt nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Stattdessen sollten Anleger vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: