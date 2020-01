XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,355 EUR -1,05% (13.01.2020, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,385 EUR -0,91% (13.01.2020, 16:15)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Düngemittelproduzent K+S kämpfe zusammen mit anderen Kalikonzernen mit Produktionskürzungen dafür, die Kalipreise zu stabilisieren. Da tauche nach Ansicht der UBS am Horizont bereits ein nächstes Problem für den MDAX-Konzern auf.So würden die Analysten der Großbank darauf verweisen, dass ein möglicher Einstieg des Bergbauriese Anglo American bei Sirius Minerals zu einer Belastung von K+S werden könnte. Aktuell würden sich die beiden Unternehmen in "fortgeschrittenen Übernahmegesprächen" befinden. So seien dadurch die Chancen gestiegen, dass Sirius ein großes Polyhalite-Projekt verwirkliche.Das dann (voraussichtlich erst ab 2022) dort geförderte Polyhalite könnte laut Analyst Andrew Stott eine preisgünstige Alternative zum Kaliumsulfat von Anbietern wie etwa K+S werden und die Preise unter Druck setzen. Die Schweizer Großbank stufe die K+S-Papiere indes unverändert mit "neutral" ein, das Kursziel sei zuletzt mit 10,70 Euro bestätigt worden.Da aber auch die kurzfristigen Risiken (niedrige Kalipreise, hohe Verschuldung, angeschlagener Chart) bei K+S nicht von der Hand zu weisen sind, bleibt die Aktie nach wie vor ein sehr heißes Eisen und nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten den Stopp bei 8,50 Euro belassen. (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: