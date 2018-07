Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (13.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in dieser Woche einen weiteren wichtigen Schritt zur Umschuldung durch die Emission einer neuen Anleihe erfolgreich abgeschlossen. Jetzt sei eine interessante Meldung gefolgt: CEO Burkhard Lohr habe auch dabei Anleihen des Konzerns erworben. Der CEO habe sich Schuldtitel im Volumen von 200.000 Euro gesichert. Offenbar scheine er davon überzeugt zu sein, dass das Unternehmen die neu emittierten Anleihen problemlos zurückzahlen dürfte. Alles in allem habe es Zinspapiere im Volumen von 600 Mio. Euro ausgegeben. Diese würden bis Juli 2024 laufen und seien mit einem Kupon von 3,25% versehen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Düngemittelproduzenten würden gut bleiben. Er sei jedoch unter anderem wegen der immer noch relativ hohen Verschuldung (die Nettoschulden hätten letztlich knapp drei Mrd. Euro betragen) ein eher spekulativer Branchenvertreter.Wer bei der K+S-Aktie dabei ist, beachtet den Stopp bei 18,50 Euro, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2018)