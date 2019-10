Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,145 EUR -0,94% (04.10.2019, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,155 EUR -1,62% (04.10.2019, 11:09)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (04.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Chemiesektor die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) zu kaufen.Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) spreche mit Blick auf Q2/2019 von einer enttäuschenden Entwicklung für die Branche. Die Hoffnung der Chemieunternehmen auf eine leichte Belebung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte habe sich bisher nicht erfüllt. Mit Blick auf die Auftragslage sei derzeit auch keine Trendwende zu erkennen. Folglich würden die Branchenunternehmen die Geschäftsentwicklung bis zum Jahresende inzwischen zunehmend pessimistischer einschätzen.Besonders drastisch habe sich dieser Sinneswandel im Ausblick von BASF, des weltweit größten Chemiekonzerns, für 2019 ausgewirkt. Die ursprüngliche Erwartung einer Umsatzsteigerung um 1% bis 5% und einer Zunahme des EBIT vor Sondereinflüssen um 1% bis 10% sei deutlich nach unten korrigiert worden. Nun gehe man in Ludwigshafen bei einem Umsatzrückgang um 1% bis 5% von einem Ergebniseinbruch um bis zu 30% aus. Dabei komme dem Unternehmen noch zugute, dass das Ergebnis in der zweiten Hälfte 2018 durch Sondereffekte wie Niedrigwasser des Rheins und Probleme des Automobilsektors mit der Umstellung auf den neuen Prüfstandard WLTP stark belastet gewesen sei und diese Sonderbelastungen im laufenden Jahr wegfallen würden. Auch der VCI habe seine Prognosen für das Jahr 2019 nach unten angepasst. Für die Produktion werde jetzt ein Rückgang um 6% (bisher: -4%, zum Jahresstart noch +1,5%) erwartet. Bei voraussichtlich leicht um 1% (wie bisher) steigenden Erzeugerpreisen ergebe sich daraus ein Rückgang des Branchenumsatzes um 5% (bisher: -3%, ursprünglich +2,5%) auf rd. EUR 193 Mrd.Nach einer kräftigen Erholung in den ersten Wochen des Jahres 2019 befinde sich der Branchenindex STOXX EUROPE 600 CHEMICALS seit Beginn des zweiten Quartals in einer Seitwärtsbewegung. Die konjunkturelle Schwächephase, die die zyklische Branche besonders stark betreffe, habe ebenso wie die Rücknahme der Prognosen durch den VCI und eine ganze Serie von Gewinnwarnungen führender Chemieunternehmen (noch) keine gravierenden Auswirkungen auf die Kursentwicklung gehabt. Auch die politischen Themen, bei denen vor allem mögliche negative Folgen durch den Brexit oder ein Andauern der von den USA angezettelten Handelskonflikte zu nennen seien, hätten bisher keinen größeren Niederschlag bei den Kursen der börsennotierten Chemiegesellschaften gefunden. Damit zeige sich die Branche zumindest an der Börse erstaunlich robust. Strauß sehe derzeit aber auch keine baldige Belebung der Chemiekonjunktur und bleibe daher bei seiner neutralen Einschätzung für den Chemiesektor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "K+S AG": Keine vorhanden.