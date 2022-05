Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 33,00 Add Baader Bank Markus Mayer 28.04.2022 37,00 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 19.04.2022 37,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 14.04.2022 25,00 Neutral UBS Andrew Stott 14.04.2022 34,00 Halten RBI Aaron Alber 13.04.2022 44,50 Overweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 08.04.2022 38,00 Outperform Scotiabank Ben Isaacson 28.03.2022 22,00 Hold Berenberg Bank Adrien Tamagno 14.03.2022

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (10.05.2022/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,50 Euro oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 11. Mai ihre Ergebnisse zum ersten Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat den Titel gleich doppelt von "underweight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 44,50 Euro angehoben. Versorgungsengpässe und hohe Energiepreise bildeten ein sehr positives Umfeld für Düngemittelkonzerne, das 2022 prägen werde und vielleicht auch noch 2023, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am 8. April vorliegenden Studie. Udeshi habe die Preisannahmen für Düngemittel deutlich angehoben und damit auch die Schätzungen, die nun bis zu 50 Prozent über dem aktuellen Konsens lägen. Bei K+S sehe der Analyst trotz der schon vollzogenen Kursrally noch immer viel Kurspotenzial.Eine der niedrigsten Kursprognosen für K+S kommt dagegen von der Schweizer Großbank UBS, die die Einstufung für das Papier auf "neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen hat. Der angehobene Gewinnausblick des Düngerkonzerns auf 2022 liege in der Mitte der Spanne über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am 14. April vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?