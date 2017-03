Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

284,55 EUR -0,19% (22.03.2017, 17:16)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.700 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von 986 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 113 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit rund 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 174 Mio. Euro und damit 17,7 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de (22.03.2017/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) von 300 auf 292 Euro.Die Zahlen für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres würden eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zeigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Da das Geschäft aber eine ausgeprägte Saisonalität aufweise und der Umsatzschwerpunkt entsprechend der Aussaat in den Kernmärkten des Einbecker Unternehmens im dritten Quartal liege, würden sich die Halbjahresdaten nicht ohne Weiteres auf das Gesamtjahr hochrechnen lassen. Trotz der erfreulichen Anhebung der Ergebnisprognose für 2016/17 durch den Vorstand sei derzeit noch keine besonders dynamische Gewinnentwicklung erkennbar. Erst in den kommenden Jahren dürften sich die erhöhten Markterschließungs-, Forschungs- und Entwicklungskosten, die momentan die Gewinnausweitung bremsen würden, in spürbar steigenden Ergebnissen niederschlagen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt zunächst in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die KWS SAAT-Aktie, senkt aber das Kursziel von 300 auf 292 Euro. (Analyse vom 22.03.2017)XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:285,35 EUR -0,40% (22.03.2017, 17:35)