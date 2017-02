ISIN KUKA-Aktie:

DE0006204407



WKN KUKA-Aktie:

620440



Eurex Optionskürzel KUKA-Aktienoption:

KU2



Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KUKAF



Kurzprofil KUKA AG:



Die KUKA Group (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR und 13.000 Mitarbeitern. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA den Kunden alles aus einer Hand: Von der Komponente über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage in den Branchen Automotive, Electronics, Consumer Goods, Metallindustrie, Logistics / E-Commerce, Healthcare und Servicerobotik. Der Hauptsitz des Konzerns ist Augsburg. (15.02.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - KUKA-Aktie kämpft um die 93,50-Euro-Marke - ChartanalyseDas Wertpapier des Roboterbauers KUKA AG (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) versucht sich gerade an der Auflösung eines steigenden Dreiecks und könnte im Erfolgsfall hierdurch weiteres Kurspotenzial seit den Tiefständen aus 2016 freisetzen - hierdurch bietet sich eine hervorragende Long-Chance bei einer regelkonformen Auflösung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch würden Marktteilnehmer im heutigen Handel um die obere Begrenzungslinie von 93,50 Euro kämpfen - gelinge es aber einen Tagesschlusskurs darüber zu etablieren, so dürfte weiteres Kurspotenzial zur übergeordneten Abwärtstrendlinie bei 100,00 Euro freigesetzt werden.Gelinge kein nachhaltiger Ausbruch im heutigen Handel, so seien Rückläufer an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 88,72 Euro einzuplanen. Größere Verkaufssignale müsste das Wertpapier von KUKA aber erst unter dem Niveau von rund 80,00 Euro hinnehmen, in diesem Fall stünde ein Test der Jahrestiefs aus 2016 um 71,50 Euro zur Debatte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.02.2017)Xetra-Aktienkurs KUKA-Aktie:93,10 EUR 0,00% (15.02.2017, 11:22)Tradegate-Aktienkurs KUKA-Aktie:92,695 EUR -0,80% (15.02.2017, 11:35)