Tradegate-Aktienkurs KUKA-Aktie:

106,00 EUR +1,05% (19.02.2018, 11:17)



ISIN KUKA-Aktie:

DE0006204407



WKN KUKA-Aktie:

620440



Eurex Optionskürzel KUKA-Aktienoption:

KU2



Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KUKAF



Kurzprofil KUKA AG:



Die KUKA Group (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR und 13.000 Mitarbeitern. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA den Kunden alles aus einer Hand: Von der Komponente über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage in den Branchen Automotive, Electronics, Consumer Goods, Metallindustrie, Logistics/ E-Commerce, Healthcare und Servicerobotik. Der Hauptsitz des Konzerns ist Augsburg. (19.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KUKA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Roboter- und Anlagenbauers KUKA AG (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF).Das Q4/2017 (vorläufige Daten) sei umsatz- und ergebnisseitig deutlich schwächer als die Vorquartale ausgefallen. Ausschlaggebend seien u.a. Restrukturierungsaufwendungen im Bereich Systems gewesen. Die Mitte Januar angepassten Ziele für das Geschäftsjahr 2017 seien erreicht worden. Der Auftragseingang sei in Q4/2017 um 5% y/y gestiegen (Gj. 2017: +6% y/y). Die Book-to-Bill-Ratio habe dabei unter der wichtigen Marke von 1 gelegen (Q4/2017: 0,95 (Vj.: 0,88); Gj. 2017: 1,04 (Vj.: 1,16)). Der Auftragsbestand habe per Ende 2017 bei 2,16 (30.09.2017: 2,21; 31.12.2017: 2,05) Mrd. Euro gelegen.Einen Dividendenvorschlag für 2017 sowie einen Ausblick für 2018 habe KUKA noch nicht präsentiert. Die Umsatzdynamik dürfte 2018 nach Meinung des Analysten spürbar nachlassen. Auf berichteter Basis sollte KUKA seines Erachtens ergebnis- und margenseitig Verbesserungen ausweisen.Unser Rating für die KUKA-Aktie (-59% gegenüber Allzeithoch (257,80 Euro) vom 25.10.2017) lautet weiterhin "verkaufen", so der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier. Das Kursziel werde von 115 Euro auf 101 Euro gesenkt. Der heutige KUKA-Mehrheitsaktionär Midea habe 2016 im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots 115,00 Euro je KUKA-Aktie in bar geboten. (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze KUKA-Aktie:Xetra-Aktienkurs KUKA-Aktie:105,80 EUR +0,19% (19.02.2018, 10:41)