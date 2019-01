ISIN KTM Industries-Aktie:

Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (09.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).KTM habe in GJ 2018 insgesamt 261.500 Motorräder abgesetzt, das sei ein Plus von 9,7% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der jährlich verkauften Einheiten sei damit zum achten Mal in Folge angestiegen. Der Schätzwert des Analysten für 2018 habe allerdings noch etwas höher gelegen: bei 265.500 Einheiten bzw. +11,4%. Nach Regionen geordnet, habe KTM rund 110.000 Motorräder in Europa abgesetzt, gefolgt von Nordamerika mit 55.000 und Indien mit 49.600. Besonders der Absatz in Indien sei damit tiefer ausgefallen als erwartet.Dies komme ein wenig überraschend, da die Ziele für 2018 noch im Dezember bestätigt worden seien. KTM Industries dürfte dank innovativer Produkte in Europa und den USA weitere Marktanteile hinzugewinnen und bei einem soliden Umsatzwachstum einen steigenden freien Cashflow erzielen.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 101,00. (Analyse vom 09.01.2019)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:52,80 EUR (08.01.2019)Wien-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:52,80 EUR (08.01.2019)