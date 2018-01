ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000820659



WKN KTM Industries-Aktie:

919331



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

BFC



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (11.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der KTM Industries AG (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Siebtes Rekordjahr in Folge: 2017 habe KTM ein Umsatzvolumen von 239.000 Einheiten erreicht, ein Plus von mehr als 17%, und habe damit deutlich über der Analysten-Schätzung von 234.075 Einheiten gelegen. In H2/2017 sei KTM eine starke Beschleunigung des Volumenwachstums mit einem Anstieg von 24% zum Vorjahr gelungen.Die Wachstumsprognosen des Analysten für 2018 würden konservativ erscheinen: Er werde seine Volumenschätzung von 261.000 für 2018 anheben. Dank der Einführung neuer Produkte und der Husqvarna-Strassenmodelle dürfte die Wachstumsdynamik im nächsten Jahr trotz der höheren Basis hoch bleiben.Nach Einschätzung des Analysten seien Bajaj, die anhaltend hohe Zahl innovativer Produkteinführungen und der Gewinn von Marktanteilen in Europa und den USA die wichtigsten Faktoren für dieses starke Wachstum, das sich 2018 fortsetzen dürfte.Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:6,46 EUR +1,89% (11.01.2018, 08:43)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:CHF 8,00 +6,67% (11.01.2018, 09:09)